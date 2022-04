Giardini a lago, torna la mega ruota panoramica

È ufficiale: a Como torna la mega ruota panoramica in via Puecher, ai giardini a lago. Il bando per l'installazione è uscito sul sito del Comune e chi fosse interessato può scaricarlo a questo link. La ruota panoramica rimarrà installata dal 23 aprile fino al 27 maggio (compreso il tempo di montaggio e smontaggio).

Il filmato risale al 2018 quando l'installazione della ruota creò non poche polemiche.

Tra le voci contrarie si era levata quella dell'ex sindaco Mario Lucini che aveva contestato su facebook l'installazione troppo vicina al Monumento ai Caduti, luogo della memoria.