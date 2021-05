Como, tavoli di bar e ristoranti sui posteggi blu: il Comune lavora alla proposta per aiutare chi non ha i dehors

Potrebbe rappresentare un grosso aiuto per moltissimi esercizi pubblici: la possibilità di posizionare tavoli e sedie sui parcheggi pubblici. L'iniziativa a cui sta lavorando il Comune di Como punta proprio a sostenere in questo momento di grande difficoltà proprio quelle attività - bar e ristoranti - che non hanno uno spazio all'aperto dove collocare i dehors, essenziali per accogliere i clienti visto che le misure anti-covid vietano di farli accomodare all'interno dei locali a causa del rischio di contagio.

L'assessore al Commercio Marco Butti ha spiegato che "la proposta verrà elaborata nei dettagli in accordo con il settore Mobilità perché bisogna individuare non solo le modalità di concessione degli stalli blu ma anche in quali strade o piazze possano essere destinati agli esercenti, nel tenativo, ovviamente, di poter andare incontro al maggior numero di richieste possibile".