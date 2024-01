Como stazione San Giovanni, c'è qualcuno? Lavori in corso, ma senza operai

Nella stazione di Como San Giovanni, così ci segnalano alcuni lettori, sono state delineate alcune zone per dei lavori ma di operai al lavoro non c'è traccia. Da almeno 4 mesi la situazione è sempre la stessa e non sembra esserci alcun progresso.

"Buongiorno, questa è la situazione a Como San Giovanni. È così da almeno 4 mesi e non si vedono mai operai al lavoro. Avete notizie a riguardo?". Ci informeremo per capire a che punto è la questione lavori, nel mentre restano i disagi per i numerosi passeggeri che ogni giorni partono dalla stazione. A breve aggiornamenti.