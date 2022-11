Como, lo stadio Sinigaglia aumenta la capienza: 1500 posti in più

Adesso è ufficiale. Lo ha annunciato oggi 28 novembre lo stesso sindaco di Como, Alessandro Rapinese dopo aver terminato il sopralluogo allo stadio Sinigaglia. La capienza aumenterà e lo stadio sarà in grado di ospitare 1500 tifosi in più, 1499 per la precisione. Nello specifico aumenteranno i posti nella curva dei tifosi del Como e dei distinti.

La Questura oggi ha dato il via libera e quindi già dal prossimo incontro potranno essere venduti in totale 6.498 biglietti.