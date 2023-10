Como, non è una città per single: "Pare impossibile cavarsela da soli anche con uno stipendio medio"

"Buongiorno. Ma una persona giovane e da sola oggigiorno come fa a permettersi di andare in affitto o comprare casa? Non parlo solo del centro di Como, ma anche in periferia. Pare impossibile ormai cavarsela da soli e con uno stipendio normale".

Il problema è noto ai comaschi, un po' meno a chi viene da fuori e cerca casa. Sul gruppo Facebook Sei di Como se... Arianna, una giovane donna, racconta le sue difficoltà nel trovare casa, anche con uno stipendio medio. L'affitto spesso è la formula ricercata perché, specie in questo periodo, i tassi dei mutui sono alle stelle e le banche abbottonate. I conti sono presto fatti. Uno stipendio medio in Italia, secondo uno studio di Forbes di agosto 2023, è di circa 1600 euro al mese. Lordi. Se consideriamo che a Como un bilocale (spese escluse) difficilmente va sotto gli 800 euro, significa utilizzare la metà dello stipendio per pagare il canone d'affitto. Poi ci sono le spese di condominio e le bollette, bisogna pur mangiare, spostarsi (in auto o con i mezzi) e magari, saltuariamente, concedersi una pizza fuori.

Il sogno di molti è trovare casa in affitto a Como per lunghi periodi ma è davvero difficile oltre che dispendioso. Aggiungiamo anche il fatto che, essendo una località turistica, molte persone preferiscono affittare le case per brevi periodi, approfittando della fama del Como Lake in tutto il mondo. È un modo per guadagnare e, fanno notare in molti, evitare il rischio di un affittto a lungo termine con persone insolventi.

Le riflessioni dei cittadini di Como

"Questa società, scrive un utente in risposta ad Arianna, ti costringe ad accontentarti della periferia, di abitare per forza con altri coinquilini o ad abitare nei sottotetti. Ci si chiede ancora oggi il perché tante persone abitano ancora coi genitori! Non che in 2 sia tutto semplice ma da single davvero è quasi impossibile se non hai casa di proprietà o altre situazioni di casa favorevoli.Per non parlare dei tassi di interesse se provi a comprare! Il mio consiglio è lavorare all’estero perché purtroppo qui in Italia la vedo grigia e chiunque sale al governo non migliora le cose".

"Io, scrive Giancarlo, ho riscontrato una differenza abissale da oggi a 4 anni fa. All'inizio in 2 con 1 solo stipendio andavamo anche bene, ora con due stipendi stiamo stretti perché in coppia è vero che ci si aiuta ma è anche vero che le bocche sono due.

Ci privavamo di tutto, ristoranti, aperitivi, viaggi e abbiamo iniziato a guardarci intorno e poi abbiamo trovato la soluzione: o risparmiare di più (che non era possibile dato che spendevamo solo per le necessità) o guadagnare di più e ci stiamo riuscendo continuando a fare la vita che facevamo e senza cambiare lavoro o facendo straordinari (considerando che abbiamo 2 redditi bassi rispetto alla media)".

Queste combinazioni (stipendi bassi, caro affitti, case vacanze) nel mentre stanno lentamente (ma neanche troppo) rendendo "deserto" il centro di Como, abitato sempre più da turisti in formula settimanale o mensile e dove la sera, scrivono in tanti, "arriveremo ad avere paura di uscire".