Como in serie B: chiusure, divieti, barriere, parcheggi

Mancano pochissimi giorni al debutto degli azzurri allo Stadio Sinigaglia di Como. partita attesa dai tifosi sabato 11 settembre. Conseguentemente il Comune di Como ha emanato l'ordinanza che regola durante le partire il traffico, i divieti e tutte le misure di sicurezza necessarie, compreso un piano B per i match più delicati.

I provvedimenti

Piano A) In occasione dell’utilizzo dello stadio comunale “G. Sinigaglia” per la disputa di partite di calcio del Calcio Como (e di altre eventuali squadre) valevoli per il campionato di categoria, la Coppa Italia, altri tornei ed amichevoli, sono istituiti:

1. Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno lungo Via Sinigaglia e viale Puecher (tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini) ove saranno montati sistemi di recinzione mobili che inibiranno anche il passaggio pedonale;

2. Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno lungo Viale Vittorio Veneto, ad eccezione dei veicoli autorizzati di seguito indicati:

? Forze di Polizia, 118, Vigili del fuoco ed Enti impiegati per esigenze connesse all’evento sportivo;

? Steward – personale in servizio allo stadio;

? Bus calciatori ospiti; Arbitri;

? Bus e veicoli tifosi al seguito della squadra ospite (L’accesso di tali veicoli sarà permesso previa autorizzazione del Dirigente di Pubblica Sicurezza, responsabile dell’ordine pubblico). In deroga ai divieti ivi esistenti tali veicoli potranno sostare lungo via Puecher (tratto compreso tra il monumento ai Caduti e il Tempio Voltiano fatto salvo, per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, l’area delimitata da segnaletica orizzontale gialla)

3. Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno nelle seguenti vie:

? Largo Borgonovo, viale Masia nel tratto compreso fra Piazzale Somaini e Viale Rosselli, piazzale Somaini.

4. Il doppio senso di circolazione con transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati lungo viale Masia nel tratto compreso fra viale Rosselli e via Sinigaglia; in tal caso i veicoli che da via Masia si immettono lungo viale Rosselli avranno gli obblighi di: di dare la precedenza ai veicoli ivi transitanti e di svolta a destra verso piazzale Santa Teresa;

5. Il divieto di accesso a via Campo Garibaldi ad esclusione dei residenti ed autorizzati;

6. Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno lungo via Sinigaglia nel tratto compreso tra via Masia e via Vacchi al fine di consentire la sosta ai mezzi tecnici utilizzati per la trasmissione televisiva della partita di calcio.

Le misure di cui ai punti precedenti potranno essere oggetto di modifica da parte della Polizia Locale, su eventuale indicazione dell’autorità di pubblica sicurezza, al fine di garantire la circolazione veicolare e pedonale nell’area in condizione di sicurezza.

Piano B) In presenza di particolari situazioni di ordine pubblico, preventivamente comunicate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza verranno istituiti i seguenti ulteriori obblighi e divieti:

1. Divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, lungo le vie Campo Garibaldi, Vacchi e Martinelli;

2. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno lungo via Recchi e viale Rosselli;

3. Interdizione al transito dei pedoni tra l’area dei Giardini e Lago e viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo. Tale interdizione verrà effettuata attraverso il montaggio di idonea recinzione.

Gli obblighi e divieti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del capo A) nonché quelli di cui al capo B) entrano in vigore almeno 6 ore prima dell’inizio della partita (o periodo inferiore a seconda delle disposizioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica impartite dal Questore di Como) e cessano di avere efficacia nel momento in cui le strade oggetto del presente provvedimento verranno rese transitabili in condizioni di sicurezza (rimozione di barriere e sbarramenti installati).

Il divieto di sosta di cui al punto 6) del capo A), entra in vigore 24 ore prima dell’inizio della partita e previo posizionamento dell’idonea segnaletica.

In deroga a quanto sopra, previa valutazione della persistenza delle condizioni di sicurezza è permesso accedere sino all’ingresso dello stadio a veicoli che accompagnano persone diversamente abile. Tali veicoli non potranno comunque sostare all’interno dell’area interdetta alla sosta e alla circolazione.