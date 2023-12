Domenica pomeriggio in centro a Como: le due facce della città

Non lontano dal centro, a dieci minuti a piedi da piazza Peretta dove in questi giorni ci sono i mercatini di Natale, nel pomeriggio di ieri domenica 3 dicembre un nostro lettore ha fotografato questa persona che dormiva in via Mugiasca, semplicemente sul marciapiede. Come spesso accade a Como e in tante città d'Italia lusso e povertà convivono a pochi metri di distanza e questa foto ne è il simbolo. Immagini che non lasciano indifferenti cittadini e turisti che, a poca distanza, si godevano le luci di Natale, le bancarelle e lo shopping.

Emergenza Freddo

Intanto a Como dallo scorso 1° dicembre è scattato il piano per l'Emergenza Freddo. I Padri Somaschi e le altre associazioni, accoglieranno 35 persone senza fissa dimora, presso l’ex-Caserma dei carabinieri di via Borgovico 171. Altri 56 posti letto (gestiti dalla Fondazione Caritas Servizi e Solidarietà Onlus) sono dosponibili in via Napoleona. Le misure straordinarie dei mesi invernali vanno a sommarsi alle già esistenti strutture d’accoglienza per le persone senza fissa dimora attive tutto l’anno sul territorio comasco. Inoltre è nato anche il progetto Betlemme che vede una dozzina di parrocchie aprire le porte per poter ospitare in tutto 25 senza tetto. La Caritas a Casa Nazareth offre anche la mensa solidale con pasti serviti due volte al giorno.