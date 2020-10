Como, due mesi senza provveditore scolastico. Cgil: "Inammissibile"

È dall'inizio di settembre che Como è senza un provveditore scolastico. In questi due mesi, non si è ancora trovato un sostituto per Roberto Proietto. In un momento così delicato per le sorti degli studenti e dell'istruzione, in difficoltà a causa delle restrizioni covid e del periodo storico in essere, è essenziale avere un punto di riferimento per Como e il territorio in questo ambito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo, i sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl scuola dei Laghi, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda hanno chiesto un incontro urgente all'ufficio scolastico territoriale, anche in video conferenza.



"Siamo all'interno di una condizione di emergenza sanitaria nazionale e territoriale - scrivono i sindacati - e in questa fase difficile, c'è la necessità di supportare gli istituti scolastici anche nelle procedure operative. E, per noi, non avere ancora un dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Como, figura fondamentale e punto di riferimento per le scuole è del tutto inammissibile".