Como senza Frontiere: "Noi siamo dalla parte di don Giusto"

L'invito era forte e il mittente altrettanto chiaro. Tuttavia, la questione non può essere emarginata alla dialettica politica perché riguarda tutti. Naturalmente stiamo parlando della provocazione di Don Giusto, abilissimo non solo a lavorare per tutte le persone più deboli ma anche nel muovere il torbido n cui spesso le qustioni sociali vengono lasciate. Va in questo senso la nota di Como senza Frontiere che riportiamo integralmente.

"Lavoriamo accanto a don Giusto Della Valle - parroco di Rebbio - da anni, tutti e tutte noi con la consapevolezza che, al di là delle inevitabili differenze e specifiche competenze, la strada per l'affermazione dei diritti è solo una. È di questo che parla don Giusto quando afferma che bisogna anche avere la forza, la volontà e l'ottimismo di infrangere le regole, per raggiungerne di nuove e più adeguate. Chi lo critica, coi tempi e coi modi determinati dai propri miseri interessi, si rifiuta di ascoltare e di capire i veri bisogni e i veri diritti che stanno dentro le sue parole, e le sue azioni.

"Per questo - aggiungono - crediamo che il modo di sostenerlo e manifestargli solidarietà sia quello di stare insieme, sulla stessa strada, con le nostre azioni e le nostre idee. Stare dalla parte di don Giusto non è difficile, vuol dire non essere indifferenti, vuol dire non dimenticarsi delle persone. Vuol dire però schierarsi da una parte, schierarsi col mondo. Giusto di nome e di fatto. Non è difficile, ma importante".