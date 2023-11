Tutte piste ciclabili e tanto verde: come sarebbe Como se fosse una città olandese

Poche macchine, nessuna coda e tante biciclette. La tendenza nei paesi del Nord Europa, come l'Olanda, è questa. Città sempre più a portata d'uomo, traffico ridotto, più verde e perché no, anche un impatto visivo notevole.

Ma come sarebbe Como con più bici e senza traffico veicolare pesante? La risposta si può ottenere con un click attraverso un sistema di intelligenza artificiale chiamato dutchcyclinglifestyle, letteralmente "lo stile di vita ciclistico olandese". Si tratta di fantarealtà, ovviamente. Il portale sfrutta le immagini immagazzinate da Google Streetview e crea una elaborazione grafica di ciò che farebbero gli urbanisti olandesi se dovessero ridisegnare tutto mettendo al centro la mobilità sostenibile. "Aggiungiamo un tocco olandese", scrivono i proprietari della piattaforma nella presentazione. In pochi attimi viene elaborata un'immagine abbastanza reale. Ovviamente car free. L'effetto finale non è perfetto, ma colpisce. Arriva a dritto al punto. Risultato? Qualsiasi angolo di Como potrebbe essere decisamente più bello se fosse chiuso al traffico. Noi ci siamo dedicati alle strade più trafficate della città, ma potrete senz'altro cimentarvi anche voi!