Como, sciopero globale per il clima in piazza Volta

Venerdì 9 ottobre il movimento Fridays For Future torna nelle strade e nelle piazze di tutta Italia con un nuovo Sciopero Globale.

«Lo facciamo, scrivono nel comunicato, per numerose motivazioni, alcune delle quali di carattere universale quali il disastro ecologico prodotto dai cambiamenti climatici, che hanno da sempre connotato le nostre lotte.

I motivi per scendere in piazza ovviamente non mancano neppure a livello locale, come l'assurda realizzazione della così detta "Canturina bis", avallata tra l'altro dall'ipocrisia della dirigenza del Parco delle Groane e dai partiti politici delle destre e del centrosinistra.

Ma la manifestazione è anche contro l'ipocrisia di Stato secondo cui l'educazione ambientale debba essere insegnata anche nelle scuole da una delle aziende più responsabili della catastrofe ambientale, come l'Eni».

L'appuntamento per i cittadini di Como che volessero aderire è venerdì 9 ottobre alle 9.30 del mattino in piazza Volta.