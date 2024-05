La rotonda di via Varesina che mette a dura prova gli ammortizzatori

Lavori in coso oramai da molto tempo in via Varesina per la rotonda la cui sistemazione sembra non terminare mai. Sono molte le segnalazioni arrivate in redazione per questo tratto di strada che mette a dura prova gli ammortizzatori delle auto di passaggio. Ci scrive e invia la foto Mario: "Buonasera potete segnalare per cortesia questo scempio in corso da più di due mesi. Via Varesina è diventata una buca unica: devo spaccare gli ammortizzatori o bucare qualche ruota? Grazie".

