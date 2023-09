A Como sta per aprire un ristorante davvero speciale

Manca poco all'apertura del ristorante in via Lambertenghi a Como. I lavori sono cominciati, almeno questo è quanto si evince dal cartello messo in vetrina con scritto "prossima apertura". Ma perché sarà così speciale questo locale? Forse molti di voi avranno anche contribuito alla sua realizzazione con una donazione che era possibile fare sul sito della Fondazione Provinciale della Comunità, che ha abbondantemente superato la cifra utile di 56mila euro, arrivando a ricevere donazioni per 66mila.

Il modello a cui si ispira il ristorante (che a Como si chiamerà Da Noi) è PizzAut, aperto nel 2021 a Cassina de Pecchida due papà i cui figli sono autistici: il famoso cantante Elio (di elio e le storie tese) e l’imprenditore Nico Acampora. Dopo quello di Cassina de Pecchi (inaugurato l'1 maggio 2021) è stata la volta del primo PizzAut in Brianza, a Monza inaugurato il 2 aprile del 2023 con la presenza niente meno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il taglio del nastro. Sono realtà che sembrano davvero funzionare per aiutare l'inserimento di giovani disabili nel mondo del lavoro.

Questa la presentazione del ristorante Da Noi sul portale della Fondazione Comasca per il crowdfunding: "In questo momento storico i giovani disabili non hanno opportunità lavorative se non in limitati casi, nonostante alcuni presentino delle differenti abilità che permetterebbe loro un inserimento in vari ambiti. Da qui nasce l’idea di aprire una attività che possa consentire ad alcuni di loro di esprimersi lavorando e guadagnando per tale operato. Dopo una approfondita analisi abbiamo individuato nella ristorazione l’ambito più idoneo, dove i risvolti lavorativi sono molteplici e la socialità caratteristica primaria, fattore importante per individui che soffrono purtroppo di abituale discriminazione. La ricerca ci ha portato a individuare un ristorante in centro a Como perfetto, per dimensioni e costi, per tale attività, opportunità molto rara. Tutti i soggetti fragili saranno soci stipendiati".