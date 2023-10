Il 14 ottobre apre il ristorante Da Noi a Como: sarà un posto davvero speciale

Manca poco all'apertura del ristorante Da Noi in via Lambertenghi a Como. Finalmente è stata fissata l'inaugurazione che si terrà il prossimo 14 ottobre.

Ma perché sarà così speciale questo locale? Forse molti di voi avranno anche contribuito alla sua realizzazione con una donazione che era possibile fare sul sito della Fondazione Provinciale della Comunità, che ha abbondantemente superato la cifra utile di 56mila euro, arrivando a ricevere donazioni per 66mila.

Il modello a cui si ispira il ristorante (che a Como si chiamerà Da Noi) è PizzAut, aperto nel 2021 a Cassina de Pecchi da due papà i cui figli sono autistici: il famoso cantante Elio (di Elio e le storie tese) e l’imprenditore Nico Acampora. Dopo quello di Cassina de Pecchi (inaugurato l'1 maggio 2021) è stata la volta del primo PizzAut in Brianza a Monza, inaugurato il 2 aprile del 2023 con la presenza niente meno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il taglio del nastro. Sono realtà che sembrano davvero funzionare per aiutare l'inserimento di giovani disabili nel mondo del lavoro.

A capo della cucina ci sarà uno chef giovanissimo, il 20enne Angelo Puzzo che porterà piatti semplici e della tradizione come la pasta fatta in casa e la carne alla piastra. Segni particolari? Ingredienti di alta qualità. I prezzi, promettono, saranno ragionevoli e la volontà è quella di far sentire tutti a casa propria.

Il ristorante Da Noi di via Lambertenghi, 24 a Como aprirà sabato 14 ottobre. Per informazioni e prenotazioni: 327.0806717