Riapre la Regina: i nuovi orari degli autobus Asf e come fare i ristori abbonamenti

Martedì 5 aprile 2022 sarà riaperta al traffico la SS Regina in entrambi i sensi di marcia.

A partire da mercoledì 6 aprile 2022 sarà ripristinato l’orario di servizio delle linee C10, C12 e C20, in vigore fino al 28 novembre 2021.

Per tutta la giornata del 5 aprile, anche dopo la riapertura della strada, sarà comunque necessario il trasbordo in battello tra Sala Comacina ed Argegno.

Il servizio notturno Como-Colonno via San Fedele, Porlezza, Menaggio, sarà effettuato per l’ultima volta nella notte tra il 4 e il 5 aprile.

Con la riapertura della strada, in merito alle agevolazioni sui mensili interessati alla tratta Sala-Argegno comunicano che:

· I possessori dell’abbonamento mensile di marzo che include nel percorso la tratta Sala Comacina- Argegno e viceversa, (comprese anche le corse via Svizzera), potranno viaggiare con lo stesso abbonamento sino al 5 aprile 2022 compreso.

· Per i possessori di un abbonamento mensile acquistato a partire da dicembre 2021 fino a marzo 2022 che comprenda la tratta Sala Comacina-Argegno, rimane la possibilità di acquisto al 50% del corrispettivo titolo per aprile ‘22 nelle Autostazioni ASF Autolinee di Via Roma a Menaggio e Piazza Matteotti a Como).

Per coloro che avessero acquistato gli stessi mensili ma online o via App è invece possibile richiedere il ristoro per il 50% del costo sostenuto sugli abbonamenti acquistati da dicembre 2021 a marzo 2022. La richiesta dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: urp@asfautolinee.it allegando e firmando il modulo di autocertificazione scaricabile da https://www.asfautolinee.it/it/tremezzina, la propria tessera ASF e gli screen shot dei mensili acquistati. Verranno prese in esame solamente le richieste inviate entro il 30 aprile 2022.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina del sito ASF dedicata: https://www.asfautolinee.it/it/tremezzina.