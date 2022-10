Como, residenti esasperati per le continue feste nelle ville del lago:" Questo è quello viviamo". IL VIDEO

Matrimoni, feste e location da favola per ogni tipo di evento: il lago di Como sta diventando uno status symbol di ricchezza e chi può permetterselo non perde occasione per festeggiare con panorama lago. Il video ci è stato inviato da una signora che camminava in zona via Bignanico- Panoramica San Pietro: musica fino al mattino e oltre, a un volume assordante! Insomma, se da un lato le feste, i matrimoni vip servono a rafforzare la fama mondiale del Como Lake, dall'altro esistono anche i residenti, persone che hanno scelto di vivere magari in un quartiere come quello sulla bellissima via Panoramica San Pietro e si trovano, specialmente d'estate (ma non solo) diversi giorni della settimana a dover sentire musica a tutto volume fino al mattino dopo. Molto spesso accompagnata anche da fuochi d'artificio per cui da parte di alcuni comaschi è stata lanciata anche una petizione (qui il link).

"Qualche volta - ci spiegano- la musica è talmente forte che tremano i vetri della casa". La questione è spinosa ma non si possono ignorare le esigenze di chi in questa zona ci vive e che ha diritto, come tutti, alle ore di quiete e riposo. A volte si svolgono dei veri e propri rave party che continuano fino a mattina inoltrata.

"Oramai -ci spiega la nostra lettrice- gli impianti acustici degli eventi (praticamente quotidiani da maggio a ottobre), sono come quelli dei concerti agli stadi e regolarmente all'aperto, con costanti deroghe da parte dei comunic che vanno ben oltre gli orari consentiti. Senza il benché minimo riguardo nei confronti dei cittadini residenti (sento medici passare le notti al 112 perché al mattino successivo alle 7 sono in sala operatoria e hanno disperato bisogno di dormire, o nonnine che non riescono neanche a sentire un telegiornale dentro casa. Ben venga il turismo, ma è urgente e fondamentale imporrre delle regole per ritrovare rispetto, educazione e decenza per i residenti e per il turismo, quello sano, che ha sempre ricercato il lago di Como come una località tranquilla, riservata e unica nel suo genere."