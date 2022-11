Como, il report della polizia locale: 16 persone investite e 4.151 divieti di sosta negli ultimi due mesi

Il nuovo report della polizia locale di Como riguarda i mesi si settembre e ottobre 2022 e fa una fotografia di quanto è accaduto in questo bimestre in città a cominciare dagli incidenti stradali. Ci sono stati 86 sinistri di cui 55 con feriti. 16 i pedoni investiti negli ultimi 60 giorni a Como e le vie dove ci sono stati più sinistri sono via Varesina (8), via Canturina (8) e via Napoleona (7). Il giorno della settimana con il maggior numero di incidenti è il lunedì e sono 19 i motociclisti coinvolti.

Sul fronte multe in soli due mesi ne sono stati redatte 4.151 per divieto di sosta e sono 252 le auto rimosse con il carro attrezzi in città. Del resto, come ben noto, quello dei parcheggi è un problema non da poco a Como.

Le aree maggiormente presidiate sono state in ordine Como Lago, Como Borghi, Como Camerlata, Como San Giovanni, Albate e Grandate/Breccia.

Attivo anche il controllo della circolazione con particolare attenzione nel monitoraggio del rispetto dei limiti di velocità e della guida in stato di ebrezza.

Per avere un panorama completo anche degli interventi della polizia giudiziaria ecco la pagina ufficiale dove trovare il report della polizia locale di Como.