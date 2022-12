Como-Reggina non ferma la Città dei Balocchi: "In dieci minuti sono entrate 1000 persone"

I cancelli della Città dei Balocchi si sono aperti alle 19 a Cernobbio. Questo per questioni di sicurezza a causa dell'accavallarsi di ben tre eventi: il Natale a Como, la Città dei Balocchi a Cernobbio e la partita Como-Reggina con i suoi 1000 tifosi arrivati in trasferta. Ma mille, almeno secondo quanto riportato su un post di Instagram di Daniele Brunati, sono anche le persone che sono entrate nel Parco di villa Erba non appena sono state aperte le porte. In 10 minuti la Città dei Balocchi si è riempita. Scrive Brunati (coordinatore di Amici di Como, che è l'associazione che organizza la manifestazione): "Nei primi 10 minuti più di 1000 persone sono entrate, genitori e bambini che hanno atteso per almeno due ore fuori dai cancelli chiusi per ammirare la magia del parco illuminato! Giuro che quando abbiamo aperto e visto questo fiume di sorrisi,mi sono commosso, grazie perché ci state regalando dignità , fiducia e tanto coraggio per proseguire!". Già dal pomeriggio di oggi, domenica 11 dicembre, le code si erano viste anche nelle biglietterie dei battelli che da Como portano a Cernobbio. Navigazione Laghi ha utilizzato sul servizio pubblico battelli da 200, aggiungendo anche una corsa alle 21.10.