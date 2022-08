Rapinese all'attacco dei rifiuti e del degrado: "C'è tanto da fare ma Como tronerà pulita"

20 cestoni dei rifiuti da 80 litri, nuovi di pacca che significano 1600 litri nuovi di capienza rifiuti con tanto di apposito spazio per spegenere le sigarette e non buttarle in terra: sono stati posizionati da Zambrotta al Tempio Voltiano. Alessandro Rapinese con l'assessore all’Ambiente Ivan Matteo Lombardi hanno fatto un altro passo per cercare di risolvere il problema che affligge questa zona di Como: la spazzatura. "Ci vorrà tempo, ma un passo alla volta Como tornerà pulita e sicura" dice il primo cittadino