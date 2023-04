Como, rivoluzione Ticosa: "I parcheggi saranno più di mille"

A metà febbraio 2023 è cominciata la "bonifica" dell'area Ticosa, con il taglio di piante e arbusti da parte della ditta incaricata dal Comune. Negli oltre 40mila metri quadri erano previsti 600 posti auto ma potrebbero essere, secondo le dichiarazioni fatte ieri sera 14 aprile dal sindaco rapinese a Etv, addirittura mille. Il primo cittadino ha spiegato che dalla stima del progetto che ha potuto vedere e in base allo studio preso in analisi i posti auto saranno più di mille. Non ha parlato di tempistiche, specificando che il suo interesse non è fare in fretta, ma fare un bel lavoro. Rapinese non vuole quindi dare dettagli o date che possano creare aspettative sulle tempistiche.

Dal parcheggio il collegamento pedonale

Interessante il discorso sul nuovo collegamento pedonale che dalla Ticosa dovrebbe portare in via Milano Alta. Un'opera, quella prevista, destinata a "modificare anche la viabilità delle aree adiacenti" decongestionando proprio quelle zone (via Roosvelt e viale Giulio Cesare) che soffrono per la mancanza di parcheggi.