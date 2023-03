Dove (e quando) sarà celebrato il Ramadan a Como

La comunità islamica per celebrare il Ramadan che quest'anno comincia mercoledì 22 marzo e termina la sera di venerdì 21 aprile (le date potrebbero variare leggermente in base al calendario lunare) aveva chiesto la possibilità di utilizzare l'ex piazza d'Armi in via Sportivi Comaschi. Per quanto concerne questa zona sussistevano però alcune problematiche perché si sarebbero sovrapposte due manifestazioni. L'area infatti dal 24 marzo al 16 aprile ospiterà il Luna Park. La richiesta del Centro Culturale Islamico, presentata lo scorso 2 febbraio con regolare domanda protocollata, è stata quindi accettata ma per l'utilizzo dell'area del campo di calcio del parco Negretti dalle ore 7.00 del 20 marzo fino alle 21 del 24 aprile.

Le regole del Ramadan

In estrema sintesi secondo i dettami islamici, in questi trenta giorni, i fedeli devono digiunare dall’alba al tramonto. Non è consentito né mangiare né bere. Ci sono però alcune persone che sono esentate come i malati o i viaggiatori (che dovranno recuperare successivamente), ma anche le donne incinte o che allattano, i bambini e i malati cronici.