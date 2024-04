Como a misura di famiglia, oltre 2mila firme raccolte (e consegnate) per non far chiudere gli asili

Nella giornata di ieri, 22 aprile 2024, sono state consegnate in Comune e protocollate le prime 2'337 firme a sostegno della petizione che chiede di non chiudere gli asili nido Magnolia di via Passeri e Coccinella a Monte Olimpino.

La raccolta firme è stata lanciata nell'ambito dell'assemblea pubblica del 20 marzo sul tema "per crescere un bambino serve un quartiere" e il raggiungimento di 2'337 cittadini firmatari in sole 4 settimane dimostra il grande interesse della cittadinanza sul valore imprescindibile dei nidi di quartiere e della capillarità dei servizi all'infanzia per creare una città a misura di famiglia.

Le firme sono state raccolte a titolo volontario dai genitori e dai sostenitori del Comitato "Como a misura di famiglia" e la collaborazione di alcuni commercianti della città, realtà locali, associazioni, sindacati e partiti di diversi orientamenti politici che hanno riconosciuto il valore dell'iniziativa.

"Confidiamo, scrivono dal comitato, che il grande sostegno registrato sia propulsore di un confronto fruttuoso tra Amministrazione comunale, famiglie e parti coinvolte e, auspicando un riscontro positivo in tempi adeguati, ricordiamo che la raccolta firme continua.

Ringraziamo chi ha già sottoscritto la petizione e invitiamo a mantenere alta l'attenzione sul tema. Tutte le info dei luoghi e modi per firmare la petizione sono costantemente aggiornati sui nostri social "Comitato Genitori Como" e sul sito internet www.comoamisuradifamiglia.it".