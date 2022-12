La neve imbianca la provincia di Como: foto e video

La prima vera neve ha cominciato a scendere già da ieri sera 8 dicembre 2022 sulle valli di Como e provincia. Gli abitanti della Valle Intelvi si sono svegliati con il classico panorama invernale: tetti innevati e prati ricoperti dal soffice strato di bianco. La neve però è arrivata anche a quote più basse e nelle prossime ore, come spiegano gli esperti, potrebbe cadere persino in pianura. Un nevischio misto pioggia stamattina è arrivato anche nelle città di Monte Olimpino, Civiglio e a Sagnino. Aspettiamo le vostre foto e video!