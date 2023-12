Aumentano gli incidenti mortali a Como, tra le cause principali la guida distratta

A scattare la fotografia (al 31 dicembre 2022) della situazione per quanto riguarda gli incidenti sulle strade italiane e della provincia di Como è il rapporto Aci Istat Como presentato oggi dal presidente Enrico Gelpi in presenza di numerose autorità, tra cui il comandante della polizia locale Vincenzo Aiello e il Prefetto Andrea Polichetti. Gli incidenti stradali rappresentano un costo enorme sia in termini di vite umane sia per l’economia nazionale, si parla di "costi sociali": danni materiali alle cose, costi sanitari, mancata produzione, danni psicologici, costi assicurativi, costi legali. Nel 2022 gli incidenti stradali aumentano, come atteso, su tutti gli ambiti stradali rispetto al 2021; non raggiungono pero? i livelli del 2019, fatta eccezione per le vittime su strade urbane.

In base alle stime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il costo totale per gli incidenti stradali con lesioni a persone è quantificato intorno ai 18 miliardi di euro, pari allo 0,9% del Pil nazionale, +9,8% rispetto ai 16,4 miliardi del 2021.

Per quanto riguarda Como il costo sociale complessivo stimato è pari a 154.641.904 euro, con un costo sociale per abitante di 259,93 euro.

Perché avvengono gli incidenti a Como

Su 1.205 incidenti, 1.122 dipendono da un comportamento errato, di cui:

• 285 (25,40%) perché non rispettati i segnali;

• 235 (20,94%) per velocità;

• 205 (18,27%) per guida distratta;

• 125 (11, 14%) procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza

• 80 (7,13%) procedeva contromano

Per quanto riguarda gli incidenti mortali, su 22 morti, 19 dipendono da un comportamento errato, di cui:

• 5 (26,32%) perché non rispettati i segnali;

• 5 (26,32%) per guida distratta;

• 5 (26,32%) per velocità;

• 1 (5,26%) procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza;

• 1 (5,26%) contromano.

147 incidenti hanno coinvolto pedoni di cui 7 mortali (per 4 morti il pedone non era responsabile, per 3 morti il pedone era corresponsabile).

Incidenti in provincia di Como nel 2022

Gli incidenti nella nostra provincia sono in aumento. Da segnalare Lomazzo dove il numero dei sinistri stradali e dei feriti è sensibilmente aumentato rispetto al 2021.

Interessante anche l'analisi che riguarda la velocità e la distrazione. La distrazione causa un incremento dei tempi di reazione.

In condizioni normali, il tempo di reazione del conducente e? di 1 secondo. In caso di distrazione puo? diventare di 2 o piu? secondi. Per fare un esempio alla velocita? di 50km/h, 2 secondi di distrazione equivalgono a percorrere 28 metri al buio.