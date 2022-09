Como va in onda su Rai 1

Da mercoledì 28 a venerdì 30 settembre la Rai è a Como per realizzare una puntata di “Linea Verde Life”, trasmissione che va in onda su Rai 1 ogni sabato mattina dalle 12.25 alle 13.20, condotta da Marcello Masi e Daniela Ferolla. Le riprese, grazie al supporto del Comune di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco, verranno effettuate al Tempio Voltiano, a Villa Olmo e nelle vie del centro. La troupe raggiungerà anche Brunate, viaggerà in battello e visiterà le eccellenze produttive del territorio. La puntata andrà in onda il 22 ottobre 2022.