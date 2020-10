Como, riprende il progetto di assistenza per i compiti a casa

Riprende il progetto "Assistenza compiti a distanza", promosso dal settore Politiche educative per aiutare i bambini a fare i compiti a casa e sostenerli nel percorso didattico anche in questo momento difficile.



Tre educatrici per l’anno scolastico in corso saranno dedicate a questo servizio, tramite un supporto a distanza in caso di assenza da scuola per malattia e/o quarantena della classe, pensato soprattutto per gli alunni e le famiglie più in difficoltà. In questo modo sarà più semplice apprendere o approfondire alcuni argomenti. Saranno le direttrici didattiche e le insegnanti a indicare i nominativi degli alunni che hanno necessità di supporto.

«Nel contesto che stiamo affrontando - spiega l'assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri - l’amministrazione comunale ha considerato necessario cercare di portare un supporto alle famiglie, a partire da quelle più in difficoltà, che devono sentire le istituzioni vicine».