Como, problema Taxi: sei ore per arrivare a Lora. Chiede aiuto alla polizia

Metti una domenica sera a Ponte Chiasso. Immagina di avere bisogno di un Taxi per tornare a casa e di chiamare ripetutamente il numero: passa un'ora, poi due ore e nessuno risponde. Questo fino a quando non si scarica del tutto la batteria del telefono. Nel mentre cammini, arrivi fino a Como e essendo notte, chiedi aiuto a una volante della polizia. Gli agenti gentilissimi ti prestano il telefono, ma a Como trovare un taxi, in orari notturni è impossibile. Non risponde nessuno.

Non importa se è quasi estate, se è una città turistica. I Taxi sono da sempre un problema che sembra non trovare soluzione. Ci racconta la sua disavventura Enzo.

"Sono arrivato a Ponte Chiasso alle 00.30, ho chiamato taxi per 2 ore fino a che la batteria non è morta. Allora sono andato a piedi fino a Como e qui una volante della polizia molto cordialmente mi ha aiutato a chiamare un taxi ma ancora una volta senza successo.I taxi che dovrebbero essere in servizio h24 ti lasciano a piedi perché non c’è ne abbastanza di notte. Non sarebbe ora di liberare qualche licenza o addirittura liberalizzarla definitivamente? Ci ho messo 6 ore e mezza da Ponte Chiasso ad arrivare a Lora! Non lo trovo comprensibile non trovare un taxi in una città turistica in estate per giunta: abbiamo un problema adesso. Le licenze secondo me vanno liberalizzate! Almeno così con più taxi in giro si garantisce la continuità di servizio pubblico, perché non è possibile andare avanti così. io come altri non devo aspettare di notte in strada che qualcuno mi risponda quando chiamo un servizio pubblico, se no fanc..o al servizio pubblico e si fa servizio privato con le regole della concorrenza privata dove ognuno fa il prezzo che vuole e lavora quando vuole. Cosa bisogna fare per convincere il comune a liberalizzare le licenze? Una raccolta firme? Una petizione? Una dimostrazione fuori dal comune ? Comune di Como la situazione è insostenibile.Parlo per me in questo momento, date una svegliata e chi offre questo servizio pubblico per favore.Grazie!"