Torna il Como Pride: tutto il programma

Il 9 luglio si terrà il secondo Como Pride, organizzato da Como Pride e Arci Gay Como. L’evento prevede un preconcentramento alle 14 presso il parcheggio Ippocastano e dopo un flashmob e i primi interventi, alle 15 inizierà il corteo fino al Tempio Voltiano, dove concluderemo con esibizioni drag, di burlesque e tanta musica.

Ma il Pride, spiegano, sarà anche e soprattutto un’occasione per prendere voce ed esporre il loro Manifesto politico.

*Nel manifesto utilizziamo un linguaggio visibilizzante, applicando la “u” o il “3” a fine di parola dove l’italiano non prevede una parola neutra. La scelta è motivata dal fatto che crediamo fortemente che il linguaggio sia parte fondamentale per il cambiamento della mentalità.

Il Pride quindi non è solo un giorno di festa e colori, ma è una battaglia continua, di lotte quotidiane, e mentre coi nostri corpi attraversiamo la città, dobbiamo avere inciso il ricordo di tutte le persone imprigionate, picchiate, stuprate e uccise. Dobbiamo urlare contro la violenza fisica, psicologica, culturale e istituzionale, così radicale da essere diventata invisibile e spesso interiorizzata.

Con questa consapevolezza il 9 luglio portiamo il Pride nella città di Como. Un Pride che non è capitalizzato, ma è indipendente e intersezionale. Il nostro Pride è Lotta a partire dal basso a dalle nostre esigenze."

Il programma

l Como Pride 2022, sabato 9 luglio, avrà inizio alle 14.00 con un ritrovo al Parcheggio Ippocastano di precocentramento prima del corteo, che inizierà alle 15:00. Il corteo che attraverserà la città, partendo dal parcheggio Ippocastano, proseguirà per Viale Aldo Moro, Via Giuseppe Sirtori, Viale Battisti, Viale N. Sauro, V. Bertinelli, Piazza verdi, Via Rodari, Piazza Roma, Piazza Cavour, Lungo Lario Trento, Viale Marconi.

All'arrivo in Viale Marconi (giardini a Lago), ci sarà un evento con band e artisti, esibizioni di drag queen e tante altre attività. L'evento proseguirà verso le 21.00 circa.

La settimana, appuntamenti

Una rassegna di eventi e appuntamenti in vista del Como Pride, sabato 9 luglio! Vi aspettiamo:

- venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio: tuttu a ballare al wow festival!

- domenica 3: h 21:00 drag show all’Ostello bello, Como

- lunedì 4 luglio: h 16:30 Circolo Arci Xanadù, Spazio Gloria, Cineforum queer: proiezione e commento del film “Pride”

- martedì 5 luglio: h 18:30 Ostello bello, Como, dibattito e aperitivo: aborto, stigma e diritti riproduttivi dall’America all’Italia. Con Onde Rosa, Lili Ambra e altru ospitu specialu

- 6 luglio: h 14:30 Centro Diurno San Martino, Como (Via Castelnuovo), inaugurazione mostra “Invisibili”, photo portrait project di Alle Bonicalzi



Tutte le info

