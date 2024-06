Como, alla polizia locale i nuovi macchinari da 50mila euro per incastrare i falsari

Forse non tutti sanno che la polizia Locale di Como è nota anche in altre province per la sua efficienza nel settore scientifico per identificare i documenti falsi. L'ufficio è attivo dal 2012 e ha già effettuato oltre 1.200 perizie di documenti contraffatti. Ieri 22 giugno ha ricevuto i nuovi macchinari all'avanguardia, con un valore di circa 50mila euro.

Un lavoro importante e delicato per cui oltre hai documenti che vengono trasmessi da tutte la altre forze di polizia, settimanalmente gli agenti di questo reparto vanno in prefettura e motorizzazione per esaminare i documenti ritirati in provincia e oggetto di conversione (circa 200 a settimana)

L'ufficio attualmente ha lavorato con quattro Procure: Como, Sondrio, Busto Arsizio e Varese e in diverse occasioni son stati nominati direttamente come periti. Un fiore all'occhiello per Como.