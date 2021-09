Como, riaprono le piscine all’interno del Centro Sportivo di Casate

Riapriranno nei prossimi giorni le piscine Sinigaglia e Conelli-Mondini all’interno del Centro Sportivo di Casate. In entrambe le strutture sarà consentito il nuoto libero e sono aperte le iscrizioni ai corsi per adulti e bambini.

In merito al nuoto libero, secondo le normative vigenti, è obbligatoria la prenotazione attraverso l’applicazione MY Appy User scaricabile su Google Play o App Store.

Nella sezione “modulistica impianti sportivi” https://csusrl.it/modulistica/ è possibile scaricare e compilare le autocertificazioni e i documenti necessari per l’ingresso in piscina.

PISCINA SINIGAGLIA



La piscina ha riaperto al nuoto libero lunedì 6 settembre con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 7.15 alle 14.30, martedì e venerdì anche dalle 19.30 alle 22.30, mercoledì dalle 18.45 alle 21.30, sabato dalle 11.15 alle 14.30 e domenica dalle 9.30 alle 13. A partire da mercoledì 1 settembre è possibile iscriversi ai corsi per adulti e bambini che prenderanno il via il 13 settembre.

Per consultare i corsi attivati cliccare qui:

Corsi per bambini

Corsi per adulti

Per informazioni: Via Sinigaglia, 2. Tel.031.573766. E-mail: piscinasinigaglia@csusrl.it - Sito: www.csusrl.it



PISCINA CONELLI-MONDINI (CENTRO SPORTIVO CASATE)



Da mercoledì 1 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto e fitness, lo sportello sarà aperto al pubblico fino a sabato 11 settembre da lunedì a venerdì: dalle 10 alle 17, sabato dalle 9 alle 13.



Da lunedì 13 settembre inizio corsi e riapertura per il nuoto libero: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 14.45 e dalle 21 alle 23, sabato dalle 12 alle 14.45 e domenica dalle 9.30 alle 13.

Per consultare i corsi attivati cliccare qui:

Corsi per bambini

Corsi per adulti