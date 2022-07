Rapinese e Lombardi, blitz in piazza Volta: "Discarica a cielo aperto"

Blitz del sindaco Alessandro Rapinese in piazza Volta con l'assessore all’Ambiente Ivan Matteo Lombardi per cercare di risolvere il problema che affligge questa zona di Como: la spazzatura. Avrebbe dovuto esserci solo il cartone e l'organico (dalle 21 e per chi ne ha fatto richiesta) ma c'era di tutto: vetro, organico, lattine. Parliamo delle utenze non domestiche ma commerciali, che riguardano quindi bar, ristoranti e negozi della piazza.

Aprica aveva già fatto un passaggio ma la situazione rifiuti era comunque indecente.

Il messaggio del sindaco e dell'assessore è chiaro: "Grazie ad Aprica e a spese del comune abbiamo pulito, ora la linea di condotta è stata gentile e tollerante, provvediamo noi ma è evidente che ci siano responsabili che non si attengono alle regole, responsabili che hanno anche un nome (che è scritto sui bidoni) ma non lo faremo. Tra poco andremo a dire loro che questa storia è finita. Questa è l'ultima volta. Facile dire che la città è sporca ma ci sono delle regole che non sono rispettate".