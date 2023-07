Como, piazza Peretta non è più un parcheggio, Rapinese: "Attenzione ai titolari di pass"

È lo stesso sindaco di Como Alessandro Rapinese a spiegare con un video che piazza Peretta non è più un parcheggio. Chi ha il posto giallo potrà andare in piazza Roma o in via Volta. "Deve diventare una piazza viva, spiega Rapinese, è un bel luogo e vicino al lago. Adesso sistemeremo questo scempio di pavimentazione e poi ci piacerebbe utilizzarla per un sacco di attività".

All'interno del portale di CSU chi ha il pass per la zona due troverà tutte le indicazioni. Qualche giorno di tolleranza ci sarà ma poi scatteranno inevitabilmente le multe.