Va in pensione la pediatra Roberta Marzorati, punto di riferimento di molte famiglie di Como

La mitica dottoressa Roberta Marzorati va in pensione. È stata una pediatra molto amata da tante famiglie di Como da cui è considerata, oltre che un bravissimo medico, alla stregua di un'amica o di un parente, tanto da essere chiamata da molti "la zia Roby". Un vero punto di riferimento per Como. Anche nel difficile momento del covid ha saputo essere di aiuto e sostegno a tanti genitori e bambini. Marzorati è stata anche consigliera comunale ma poi ha deciso di dedicarsi solo ai suoi amati bambini, con il suo modo di fare unico che l'ha resa davvero una delle persone più amate nella nostra città. Auguriamo quindi alla Zia Roby di trascorrere nel migliore dei modi gli anni della sua pensione.

La comunicazione di Asst Lariana

La notizia è arrivata da un comunicato di Asst Lariana che spiegava gli avvicendamenti dei pediatri di libera scelta che interessano i residenti nei comuni di Como e Brunate. Ecco l'avviso ufficiale:

"I pazienti seguiti dalla dottoressa Elisa Di Natale verranno affidati dal 19 febbraio al dottor Roger Milad Trad e tale passaggio non comporterà alcuna pratica da parte dei genitori (avendo, infatti, il professionista un incarico a tempo determinato non c’è la necessità di dover effettuare una scelta). Gli assistiti della dottoressa Patrizia Marino verranno affidati dal 19 al 29 febbraio alla dottoressa Roberta Marzorati e dal 1 marzo alla dottoressa Francesca Prigione, anche in questo caso senza necessità di effettuare al momento la scelta del pediatra in quanto la dottoressa Prigione avrà un incarico a tempo determinato. E’ stato individuato, infine, nella figura della dottoressa Francesca Prigione, il sostituto della dottoressa Roberta Marzorati che andrà in pensione dal 1 marzo (ultimo giorno lavorativo il 29 febbraio). Come per i due casi precedenti, trattandosi di un incarico a tempo determinato, i genitori non dovranno effettuare alcuna pratica ma avranno assegnata in automatico la sostituta. Con l’occasione, si ricorda che dal 5 febbraio ha iniziato la propria attività come titolare il dottor Mirko Lombardi.

Nel corso dei prossimi mesi, saranno avviate le procedute regionali per l’assegnazione dei nuovi incarichi da titolare, con l’assegnazione quindi di altri professionisti".