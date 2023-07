Contro furti e scippi in centro arrivano le pattuglie "Nibbio": le moto della polizia di Stato

L’intensificazione dei controlli e dei pattugliamenti della città disposto dalla questura per il periodo estivo sta dando i suoi risultati: negli ultimi 8 giorni sono stati effettuati ben 13 arresti in città. Grazie ai recenti rinforzi messi a disposizione dal Dipartimento della pubblica sicurezza, impiegati principalmente per pattugliare le strade, la questura ha potuto incrementare il numero degli equipaggi presenti sul territorio di Como mettendo in campo le “Nibbio”. Si tratta di volanti su due ruote condotte da personale altamente qualificato e idoneo alla guida di motociclette così potenti e complicate da gestire come sono le Yamaha Tracer 9, appositamente allestite per la polizia di Stato e che saranno utilizzate per raggiungere molto più velocemente quelle zone difficilmente accessibili della città quali, ad esempio, il centro storico. Il loro compito rimane il controllo del territorio, affiancando appunto la volante di zona e fornendo così un utile supporto in caso di intervento e soprattutto in caso di reati predatori quali: scippi, furti, borseggi e rapine, ma diventa anche un terminale di prossimità nei confronti della cittadinanza molto efficace in quanto, a bordo delle moto sarà più tangibile la vicinanza alla gente.