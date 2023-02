I passaggi a livello di Como a Striscia la Notizia: attraversamenti pericolosi

Striscia la Notizia si occupa dei passaggi livello di Como centro e di Como Borghi, dopo aver ricevuto moltissime segnalazioni per la lunghezza dei tempi d'attesa e questo oltre a creare code di auto, fa sì che in molti passino sotto le sbarre.

Il servizio di Chiara Squaglia fa vedere come, soprattutto a Como Borghi e nelle ore di punta (entrata e uscita dalle scuole), sono la maggior parte i ragazzi che, incuranti dei cartelli di divieto, passano sotto le sbarre e attraversano i binari. Quando l'inviata chiede loro se non si rendono conto del pericolo le risposte sono tutte delle stesso tenore: "Nessuno ci dice niente, se non c'è il treno si passa lo stesso".

IL VIDEO DEL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

All'origine del problema quindi non solo la mancanza di protezioni efficaci per evitare gli attraversamenti ma i controlli assenti. Striscia ha chiesto al sindaco della città come intendesse risolvere la questione e, tramite un comunicato, ha risposto che si stanno occupando della cosa con Ferrovie Nord. Sono previsti lavori che includono la realizzazione di un sottopasso con cui si potranno attraversare i binari anche con passaggio a livello chiuso. La realizzazione è prevista entro il 2025. Fino ad allora non ci resta che sperare che non accada nessuna tragedia.