Como si prepara per la partita al Sinigaglia: viabilità, divieti e strade chiuse

In occasione della partita di calcio Como - Cosenza, che si disputerà a Como allo stadio Sinigaglia venerdì 10 maggio alle ore 20.30, al fine di regolamentare la circolazione, sono previsti i seguenti provvedimenti viabilistici, correlati alla possibile promozione della squadra nella massima categoria calcistica e ai possibili festeggiamenti che ne deriverebbero nelle piazze e lungo le strade cittadine.

Area stadio

Sono previsti i consueti provvedimenti viabilistici attuati in occasione dell’utilizzo dello stadio per la disputa di partite di calcio casalinghe della squadra “Como 1907” (ordinanza dirigenziale n. 238 del 09.08.2022).

Nel caso di specie le misure nell'area stadio sono:

1. Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, lungo via Sinigaglia e viale Puecher (tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini) dove saranno montati sistemi di recinzione mobili che inibiranno anche il passaggio pedonale;

2. Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno lungo viale Vittorio Veneto, ad eccezione dei veicoli autorizzati di seguito indicati:

- Forze di Polizia, 118, Vigili del fuoco ed Enti impiegati per esigenze connesse all’evento sportivo;

- Steward - personale in servizio allo stadio;

- Arbitri;

- Autobus “A.S.F. Autolinee” per il trasporto tifosi ospiti lungo la Linea “Parcheggio di via Colombo - Stadio G. Sinigaglia” e viceversa.

I predetti veicoli sono autorizzati al transito contromano in via Vittorio Veneto nel tratto da via Puecher a largo Borgonovo.

3. Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno nelle seguenti vie:

- Largo Borgonovo, viale Masia nel tratto compreso fra piazzale Somaini e viale Rosselli, piazzale Somaini.

4. Il doppio senso di circolazione con transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati lungo viale Masia, nel tratto compreso fra viale Rosselli e via Sinigaglia; in tal caso i veicoli che da viale Masia si immettono lungo viale Rosselli avranno gli obblighi di: di dare la precedenza ai veicoli ivi transitanti e di svolta a destra verso piazzale Santa Teresa;

5. Il divieto di accesso a via Campo Garibaldi ad esclusione dei residenti ed autorizzati;

6. Interdizione al transito dei pedoni tra l’area dei Giardini e Lago e viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo. Tale interdizione verrà effettuata attraverso il montaggio di idonea recinzione.

Le misure di cui ai punti precedenti potranno essere oggetto di modifica da parte della Polizia Locale, su eventuale indicazione dell’autorità di pubblica sicurezza, al fine di garantire la circolazione veicolare e pedonale nell’area in condizione di sicurezza.

Sono inoltre istituiti i seguenti ulteriori obblighi e divieti:

1. Divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, lungo le vie Campo Garibaldi, Vacchi e Martinelli;

2. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno lungo via Recchi e viale Rosselli;

In deroga a quanto sopra, previa valutazione della persistenza delle condizioni di sicurezza è permesso accedere sino all’ingresso dello stadio a veicoli che accompagnano persone diversamente abili. Tali veicoli non potranno comunque sostare all’interno dell’area interdetta alla sosta e alla circolazione.

È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno all’interno dell’area di sosta di via Colombo denominata “Lazzago” e adiacente alla stazione ferroviaria Grandate-Breccia, ad eccezione dei veicoli autorizzati di seguito indicati:

autobus e veicoli privati di proprietà dei tifosi al seguito della squadra ospite. In deroga ai divieti ivi esistenti tali veicoli potranno sostare all’interno di predetta area.

Gli stalli dedicati ad ospitare la tifoseria ospite saranno individuati da specifica segnaletica e all’occorrenza modulati in relazione alle concrete esigenze.

Tali obblighi e divieti entrano in vigore dalle ore 14.30 del 10 maggio e cessano di avere efficacia nel momento in cui le strade oggetto del predetto provvedimento verranno rese transitabili in condizioni di sicurezza (rimozione di barriere e sbarramenti installati).

Area Lungo Lago

Gli obblighi e divieti di seguito riportati potranno entrare in vigore a termine partita e fino a cessata esigenza:

1. In presenza di particolari situazioni attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica potrà essere disposto il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno, nel tratto di Lungo Lario Trieste, piazza Cavour e Lungo Lario Trento, nel senso direzionale da piazza Matteotti sino all’intersezione con i viali Rosselli/Recchi e viceversa.

2. I veicoli provenienti da via Torno/ Sant’Agostino e via Foscolo, giunti in piazza Matteotti saranno indirizzati verso via Leopardi. Gli stessi, in deroga ai divieti esistenti potranno altresì percorrere le corsie riservate al transito del TPL, lungo l’asse via Sauro, viale Battisti e via Milano; per i veicoli diretti verso il Comune di Torno è consigliato il percorso via Rezzonico, via Brambilla e piazza Amendola con direzione verso via Torno; sarà inoltre interdetta la via Cairoli per i veicoli in uscita dalla Zona a Traffico Limitato.

Le linee del TPL che normalmente transitano lungo i percorsi interdetti seguiranno itinerari alternativi, resi noti al pubblico mediante avvisi alle fermate.

Si rammenta che è in vigore il divieto di assunzione di bevande alcoliche su area pubblica ad eccezione di quelle consumate nei dehors e di quelle somministrate nei bicchieri direttamente nei pubblici esercizi.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.como.it/it/ comune/albo-pretorio/ e https://www.comune.como.it/ export/sites/default/it/doc/ news/Ordinanza-n.-238-2022.pdf