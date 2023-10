La partenza del Giro di Lombardia da Como: il video

La "folla" delle grandi occasioni oggi sabato 7 ottobre a Como in piazza Cavour per la partenza del Giro di Lombardia. Tra il pubblico anche il sindaco Alessandro Rapinese.

Il percorso

Partenza da Como in direzione Cantù. Si scala il Ghisallo come prima asperità, ma dal versante Asso per scendere su Bellagio e raggiungere Lecco lungo la riva del Lago di Como. Entrati in provincia di Bergamo inizia la serie di asperità che porta all’arrivo, con un continuo succedersi di salite e discese quasi senza tratti pianeggianti. Si scala per prima la Roncola (Valico di Valpiana, pendenze fino al 17%). Seguono le salite di Berbenno, Dossena, Zambla Alta e Passo di Ganda che portano il dislivello complessivo sopra i 4400 m. Da Ganda si arriva a Selvino dove inizia la classica lunga discesa ritmata da 19 tornanti. Ci sono quindi 9 km di avvicinamento alla città (gli unici pianeggianti di tutto il finale) e il classico passaggio della Città Alta fino all’arrivo.