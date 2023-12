Como, il parcheggio sarà chiuso nel giorno più importante del mercato: l'ira degli ambulanti

Domani giovedì 21 dicembre a Como è previsto il mercato, come sempre, ma è anche un giorno speciale essendo per gli ambulanti una sorta di antivigilia di Natale. Un giorno su cui i commercianti delle 400 bancarelle disposte lungo le mura e del mercato coperto contavano. Invece no. O meglio, il mercato ci sarà ma il Comune ha deciso di chiudere il parcheggio in via Sirtori dalle 7 del mattino alle 19, azione che creerà molti disagi per tutti e sicuramente limiterà il flusso di possibili clienti.

A parlare è Rino Barbieri, presidente degli ambulanti di Lecco con 250 associati:

"È una vergogna. In quarant’anni di mercato non è mai successo. Chiudere il posteggio di via Sirtori per lavori giovedì 21 dicembre che è giorno di fiera di Natale e c'è anche il mercato coperto è inaccettabile. Si aspettano questi giorni per incassare qualcosa in più vista anche la crisi. Questa amministrazione è molto deludente. Non ha nessun riguardo per il commercio in generale e posso dire che non ho mai visto una cosa del genere nelle passate amministrazioni".