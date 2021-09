Como, parcheggi per residenti: ancora pochi giorni per le richieste

Il termine è fissato per venerdì 1 ottobre 2021: come fare domanda

I residenti che volessero usufruire dei contrassegni agevolati avranno ancora qualche giorno di tempo per inviare le proprie domande a CSU. Il termine è fissato per venerdì 1 ottobre 2021.

Attualmente sono pervenute 1169 richieste contro le 1583 dello scorso anno. I posti assegnabili sono circa 1400 tra contrassegni e abbonamenti agevolati su strisce blu e posti auto su strisce gialle.

La domanda per il 2022 deve essere inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma https://pass.brav.it/como/ frontoffice . A seguito dell’inserimento della richiesta e l’approvazione da parte di CSU, l’utente riceverà una mail di avviso per il pagamento della marca da bollo che avverrà direttamente dalla piattaforma tramite PagoPA e dovrà essere effettuato entro il 4 ottobre. Si consiglia di verificare le mail, anche nello spam, oppure di collegarsi direttamente al portale ed effettuare l’operazione di pagamento dal carrello acquisti altrimenti la domanda non sarà considerata idonea per il sorteggio.

Il sorteggio per l’assegnazione nelle aree più richieste è fissato per il 15 ottobre alle 10 in Sala Stemmi, Comune di Como. Dal 2 al 17 ottobre non sarà possibile inserire nuove domande. La piattaforma verrà riaperta il 18 ottobre: se il settore è saturo le richieste si posizioneranno in coda a quelle pervenute entro l'1 ottobre e ordinate secondo la graduatoria che uscirà dal sorteggio, se nel settore prescelto invece ci sono ancora contrassegni disponibili l'assegnazione avverrà direttamente.

I residenti che otterranno l’abbonamento agevolato per il 2022 riceveranno una comunicazione via mail con le modalità di pagamento che dovrà essere saldato entro il 15 novembre.

Lo sportello di CSU è a disposizione per eventuali chiarimenti allo 031/262256 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Tre le tipologie di stalli disponibili:

- Posti auto riservati, segnaletica gialla, presenti nei settori urbani di Sant’Agostino-via Torno, Città Murata, piazza Volta, viale Rosselli. Il costo annuo è pari a 380 euro

- Abbonamenti agevolati senza riserva di posto, stalli blu, validi per le aree regolamentate con parcometro. Costo annuo 173 euro

- Spazi di sosta riservati, segnaletica gialla, in struttura coperta in via Borgovico. Costo annuo 690 euro

Il costo dei permessi, invariato rispetto allo scorso anno, è calcolato sul prezzo dell'abbonamento mensile urbano del Trasporto Pubblico Locale di Como.