Como, la richiesta di parcheggi blu per residenti sale del 13%: graduatoria dopo il 15 ottobre

Il primo ottobre si è chiusa la finestra per la presentazione delle domande da parte dei residenti per usufruire dei posti auto riservati o con abbonamento agevolato.



Le istanze pervenute sono state in totale 1729 contro le 1583 dello scorso anno. Aumentate di circa il 13% le domande relative agli stalli con strisce blu (abbonamenti agevolati senza riserva di posto, validi per le aree con parcometro) che sono passate da 983 del 2020 a 1127 del 2021. Stabili invece le richieste per i posti con segnaletica gialla (stalli auto riservati nei settori di Sant’Agostino-via Torno, Città Murata, piazza Volta-Via Recchi, viale Rosselli e Borgovico) passate da 600 nel 2020 a 602 del 2021.



Gli stalli assegnabili da CSU, gestore del servizio per il Comune di Como, sono: 996 blu e 351 gialli oltre a 28 posti riservati nel parcheggio interrato di via Borgovico 163. I contrassegni assegnabili in centro storico sono 140 con segnaletica gialla.



Venerdì 15 ottobre alle 10 presso la Sala Stemmi del Comune si terrà il sorteggio pubblico elettronico per l’attribuzione dei contrassegni nelle zone risultate più inflazionate. A causa delle limitazioni sanitarie covid per partecipare è necessario inviare una mail entro giovedì 14 ottobre a: segreteria@csusrl.it.



I residenti che otterranno l'assegnazione del contrassegno per il 2022 riceveranno una comunicazione via mail con le modalità di pagamento. La posizione in graduatoria potrà essere verificata dopo il 15 ottobre attraverso la piattaforma https://pass.brav.it/como/ frontoffice dove sarà possibile inoltre scegliere, nel caso si siano presentate domande per settori diversi, quale confermare e saldare entro il 15 novembre 2021. I contrassegni saranno usufruibili a partire dall’1 gennaio 2022 e avranno validità di un anno, quelli attualmente in vigore scadranno il 31 dicembre 2021.



Le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno tramite la piattaforma: se il settore è saturo le richieste si posizionano in coda a quelle pervenute entro l'1 ottobre e ordinate secondo la graduatoria del sorteggio, se nel settore prescelto invece ci sono ancora contrassegni disponibili l'assegnazione è diretta.



Lo sportello di CSU è a disposizione per eventuali chiarimenti allo 031/262256 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.