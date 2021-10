Walk and Talk, il video: Como e il lago raccontati e vissuti dai ragazzi del Paolo Carcano

In attesa di ricominciare a viaggiare, in collaborazione con Dario Tognocchi, i ragazzi del Setificio Paolo Carcano di Como e la coordinatrice del progetto Prof.ssa Stefania Gulfo, hanno realizzato un video in lingua inglese, dal titolo Walk and Talk, alla scoperta del territorio locale, con pensieri e riflessioni personali sulla natura del territorio, la sua bellezza e il ruolo dell’uomo. Le ragazze e i ragazzi stessi sono gli autori dei testi e lo storyboard.

Il Setificio Paolo Carcano, ha ricevuto finanziamenti per l’implementazione di due progetti Erasmus+ Key Action2 -Cooperation for innovation and the Exchange of good practice.

Il primo progetto dal titolo Opportunities Beyond the Classroom è incentrato sulle opportunità di apprendimento oltre l’aula scolastica e in particolare nei musei, mostre e a contatto con la natura. I paesi partners sono la Spagna, Grecia, Bulgaria, Romania e Croazia dove avverranno le mobilità.

Il secondo Progetto Erasmus è intitolato “ Shoot and load: Becoming an educated digital citizen” che, invece, tratta le caratteristiche dei social media, il mondo di internet, i relativi pericoli, il problema della sicurezza informatica e le fake news. La docente coordinatrice è la Prof.ssa Rita Lo Piano e i paesi partnersono la Polonia, Turchia, Grecia, Romania e il Portogallo.

Il Setificio ha anche ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ per la mobilità degli studenti e dello staff per il periodo 2021-2027 grazie al quale ogni anno il nostro istituto avrà a disposizione un finanziamento, che permetterà agli studenti di fare un’esperienza didattica e formativa in una scuola europea e allo staff di frequentare corsi strutturati o attività di job-shadowing per periodi di 8-12 giorni.