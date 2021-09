Como, nuovi inserimenti per i servizi semiresidenziali per disabili: come fare domanda e i requisiti

È stato pubblicato all'albo pretorio del Comune l'avviso pubblico dei Servizi sociali per la frequenza di servizi semiresidenziali per disabili - nuovi inserimenti settembre/dicembre 2021.



INTERVENTI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO:



• Progetti di frequenza di servizi semiresidenziali (CDD, CSE e SFA) per soggetti disabili residenti a Como.



• Servizi di trasporto strutturati complementari e necessari per la frequenza della struttura.?



DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO:



Sono destinatari del contributo le persone disabili in possesso dei seguenti requisiti:



- età superiore ai 18 anni e inferiore a 65 anni, con possibilità di deroga a favore di soggetti di età compresa dai 16 ai 18 anni il cui inserimento in servizi di semiresidenzialità sia motivata da relazione del neuropsichiatra di riferimento;



- disabilità certificata superiore al 67%. Possono usufruire del contributo anche persone con disabilità superiore al 46% purché inserite in servizi volti a favorire percorsi di emancipazione sociale e lavorativa.



Il contributo per il trasporto è subordinato all’impossibilità del beneficiario di poter usufruire dei mezzi pubblici e all’impossibilità dei familiari di accompagnarlo (motivata specificatamente in relazione a condizioni lavorative, orari etc.).

I requisiti indicati dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo ai Servizi sociali del Comune di Como e dovranno permanere per l’intera durata del periodo. Ove tali condizioni vengano meno, si procederà a rimodulare in proporzione la misura del contributo riducendolo.

?

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA ALLEGARE:

Sul sito del Comune di Como sono elencate le modalità di presentazione della domanda e sono disponibili gli allegati da presentare compilati, oltre all'elenco dei documenti necessari per la validità della domanda (dalla home page o direttamente al seguente link: https://www.comune.como.it/it/ servizi/politiche-sociali/ sostegno-agli-oneri-per-la- frequenza-di-servizi- semiresidenziali-per-disabili- 2021/).

Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà considerato l’isee ordinario. La quantificazione del contributo mensile spettante sarà effettuata sulla base dell’isee socio sanitario.

?

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA:

Ore 12 dell’8 ottobre 2021