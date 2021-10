Ospedali e green pass, dal 18 ottobre cambiano le regole per i visitatori e gli accompagnatori

L’entrata in vigore dell’obbligo del green pass e la situazione epidemiologica del territorio rendono possibile modificare gli accessi di visitatori e accompagnatori in ospedale. Le nuove regole entreranno in vigore in tutti i presidi di Asst Lariana (San Fermo, Cantù, Menaggio, Mariano Comense, via Napoleona e Poliambulatori, ndr) a partire da lunedì 18 ottobre. “La priorità resta la sicurezza e per questo avremo bisogno dell’aiuto e della massima collaborazione di tutti - sottolinea il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio - Le regole, che seguono le indicazioni ministeriali e regionali, servono per contenere i rischi e in caso di assembramenti potrà succedere che saremo obbligati ad allontanare i visitatori. L’ospedale, del resto, è un luogo che ospita pazienti fragili che vanno massimamente tutelati”.

Visitatori Le visite sono consentite nei reparti no Covid solo con Green Pass. In reparto bisognerà presentare l’autodichiarazione di assenza sintomi Covid (il documento è scaricabile dal sito di Asst Lariana; cliccare sul banner Green Pass/Autocertificazione).

I pazienti il cui cognome inizia con lettera dalla A alla L potranno ricevere un solo visitatore tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 12 alle 13.30.

I pazienti il cui cognome inizia con lettera dalla M alla Z potranno ricevere un solo visitatore tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 17.30 alle 19.

La visita potrà avere una durata massima di 45 minuti.

Assistenza prolungata Nulla cambia per i pazienti che necessitano di assistenza prolungata (minori, donne in gravidanza, pazienti disabili, pazienti con definite condizioni cliniche, psicologiche o socio-assistenziali di particolare impegno, pazienti in fin di vita) che continueranno, come Asst Lariana ha sempre assicurato, ad avere garantita la presenza in reparto di un accompagnatore. Oltre al possesso del Green Pass, gli accompagnatori saranno sottoposti, a cura di Asst Lariana, a tampone molecolare ogni 72 ore (o antigenico ogni 48 ore).

Accompagnatori L’accesso nelle sale d’attesa degli ambulatori è consentito agli accompagnatori muniti di Green Pass. L’accesso nella sala visita è consentito, con Green Pass, solo agli accompagnatori di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza.

Visite ambulatoriali L’ingresso è consentito 15 minuti prima della visita programmata. Per le prestazioni ambulatoriali non è richiesto il Green Pass (è richiesto però all’accompagnatore, vedi alla voce Accompagnatori, ndr) ma viene eseguita una verifica degli eventuali sintomi e contatti avuti con persone positive al Covid. In caso di prestazioni con accessi frequenti/ciclici, se possibile l’inizio della presa in carico sarà posticipata alla conclusione del ciclo vaccinale o ad almeno due settimane dopo la somministrazione della prima dose; nel caso non fosse possibile rispettare queste indicazioni, il paziente dovrà sottoporsi a tampone nelle 48 ore antecedenti il primo accesso e successivamente con periodicità che sarà definita dalla struttura sulla base del numero di accessi, del livello di rischio e della presenza di altri pazienti.

Hospice-Cure Palliative Osservando le regole indicate dal reparto, già dalla scorsa estate, è sempre stata consentita la presenza di un familiare all’interno dell’Hospice di Mariano Comense.

Ostetricia Nel reparto di Ostetricia le visite alle neomamme saranno consentite tutti i giorni dalle 17.45 alle 18.30 solo ai padri; in caso di situazioni particolari, e previa autorizzazione del primario o suo delegato, potrà essere ammesso un altro visitatore diverso dal padre.

Sale d’attesa del Pronto Soccorso Agli accompagnatori di pazienti no Covid è consentito permanere nelle sale d’attesa del Ps solo con Green Paas.

Sala visita del Pronto Soccorso L’accesso nella sala visita del Ps è consentito solo per gli accompagnatori di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza. Se l’accompagnatore fosse sprovvisto di Green Pass sarà sottoposto a tampone.

Ritiro referti/prenotazioni Fermo restando che è preferibile evitare l’accesso in ospedale se non per motivi sanitari e che il ritiro esami e la prenotazione di una visita possono essere fatte in modalità telematica (anche telefonica per le prenotazioni), agli utenti che accedono in ospedale per ritirare referti o prenotare una visita non è richiesto il Green Pass.

Lavoratori e obbligo Green Pass L’obbligo di Green Pass riguarda i dipendenti e tutti i lavoratori a vario titolo di Asst Lariana (cooperative, manutentori, esercenti, contrattisti, frequentatori e prestatori di corsi di formazione, corrieri, fornitori, volontari…). Oltre al controllo all’ingresso, saranno effettuati controlli a campione all’interno dei reparti/uffici e coloro che siano trovati in servizio senza Green Pass dovranno abbandonare immediatamente il luogo di lavoro e saranno soggetti alle sanzioni previste.

Green Pass È una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Per tutte le informazioni si rinvia al sito del Governo https://www.dgc.gov. it/web/

Norme generali Per accedere alle strutture sanitarie restano per tutti in vigore le indicazioni generali su rilevazione della temperatura (in caso di una temperatura superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso), uso delle mascherine, igiene delle mani e distanziamento sociale.