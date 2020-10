Autobus Como, nuove corse da novembre: ecco quali e quando

Dopo un botta e risposta tra alcuni cittadini (via social) e l'azienda Asf che aveva chiarito con un comunicato la sua posizione, ecco arrivare delle nuove corse delle linee 1, 6 e 11. Ci informa l'azienda che, "nella continua variabilità della situazione attuale in cui ASF Autolinee si trova ad operare, la capacità di rispondere in modo tempestivo e flessibile alle esigenze di mobilità delle persone risulta centrale nella gestione del trasporto pubblico".

Dopo aver analizzato il livello della domanda di servizio e, nonostante sia stato riscontrato un fortissimo calo dell’utenza (-60% rispetto alle prime settimane di ottobre) con una accentuata frammentazione delle esigenze di mobilità diffuse per tutto l’arco della giornata, ASF Autolinee ha ritenuto comunque opportuno introdurre alcune corse di supporto sulle linee 1, 6 e 11 a partire da

lunedì 2 novembre.

Si tratta di una scelta mirata per soddisfare le esigenze diversificate di tutte le componenti della domanda di servizio che, tuttora, scelgono di utilizzare il trasporto pubblico, permettendo loro di viaggiare in totale sicurezza e tranquillità.

Proprio a tutela di tutte le varie componenti della domanda, le quali hanno tutte uguale diritto ad essere salvaguardate, si è deciso di introdurre 13 nuove corse sulla rete urbana.

Linea 1:

n. 10852 delle 12.33 da P.Cavour per S.Fermo

n. 10866 delle 13.34 da P.Cavour per S.Fermo

n. 10880 delle 14.34 da P.Cavour per S.Fermo

n. 10089 delle 12.03 da Como (Risorgimento) per P.Cavour

n. 10107 delle 13.00 da S.Fermo per P.Cavour

n. 10113 delle 13.05 da Como (Risorgimento) per P.Cavour

n. 10127 delle 14.00 da S.Fermo per P.Cavour

Linea 6:

n. 60022 delle 7.00 da Maslianico per Camerlata

n. 60116 delle 14.02 da Cernobbio per P.Cavour

n. 60025 delle 7.43 da Camerlata per Via Asiago

n. 60199 delle 13.43 da P. Vittoria per Cernobbio

Linea 11:

n. 11022 delle 7.03 da Sagnino per Albate

n. 11027 delle 8.15 da Albate per Via Asiago