Como, al via il nuovo servizio di illuminazione pubblica

E’ stato avviato il nuovo servizio per la pubblica illuminazione in città di City Green light, a seguito del passaggio di proprietà formalizzato con il gestore uscente (Enel Sole).

Tra le prime azioni che verranno intraprese c’è la progressiva verifica degli impianti esistenti. Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Como è composto da circa 9.800 punti luce, che comprendono illuminazione stradale, illuminatori passaggi pedonali, sottopassi, elementi d’arredo urbano e illuminazione artistica di alcuni edifici/monumenti.

Vengono eseguiti mediamente 150 interventi mensili di varie tipologie e genere, dalla sostituzione della singola lampada al rifacimento di tratti di linea, interventi di ricerca guasto, sostituzione di componentistica danneggiata, attività programmate di verifiche meccaniche sulla stabilità dei sostegni, verifiche elettriche e tutta una serie di operazioni conseguenti alla gestione del parco impianti.



Per segnalare il guasto su uno o più lampioni è attivo il nuovo Call Center presidiato 365 giorni l’anno h 0-24 raggiungibile attraverso i seguenti canali:



indirizzo di posta elettronica: segnalazioni.como@ citygreenlight.com



numero verde: 800 642 120