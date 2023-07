Maltempo, a Como non si vedono più Rai e Mediaset

Niente più Rai a Como e in molti paesi confinanti. Il motivo alla base di tutto sembrerebbe un guasto all'impianto Rai del Monte Goi, guasto dovuto alla prima ondata di forte maltempo nella mattina del 12 luglio. Come se non bastasse ci segnalano che da oggi anche i canali Mediaset non si vedono. Secondo quanto appreso le piante cadute a causa dei forti temporali avrebbero causato il crollo di alcuni tralicci legati al funzionamento dei servizi legati a Tv e Radio. I tecnici stanno procedendo a ripristinare la normalità.

Servizio Radio Protezione Areu ripristinato

Il servizio radio di protezione civile e Areu 118, come riferisce la Regione in un comunicato, in mattinata è stato ripristinato. Il forte temporale che si era abbattuto nella notte tra l'11 e 12 luglio aveva causato il blackout di energia elettrica.

"Per il ripristino - spiega l'assessore regionale Romano La Russa - sono state impiegate alcune squadre di volontariato di protezione civile del comasco cui va il più sentito ringraziamento della Regione Lombardia. Il loro intervento ha consentito la rimozione degli alberi caduti, creando una piazzola dove, successivamente, un elicottero ha consentito di posizionare un generatore di corrente".

All'operazione hanno partecipato anche il gruppo comunale protezione civile di Como, l'associazione lupi di Maslianico, l'associazione GESC Montano Lucino, il gruppo comunale Solbiate con Cagno, il CCV di Como e la provincia di Como.