A Como musica a tutto volume sotto la casa di riposo: "Peggio di un after hour a Rimini!". Video

Il video segnalazione ci arriva da una nostra lettrice che ieri sabato 25 maggio ci ha inviato un video girato nei pressi del parcheggio Serra di Villa del Grumello. Qui, per la mostra delle auto d'epoca, come ci spiega la lettrice, proprio nel parcheggio c'era una sorta di party con musica stile tecno a volume alto. Erano circa le 18.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'orario è importante perché si sa che per gli ospiti della Rsa (quella che si trova a meno di 500 metri più in alto del parcheggio) è quasi sempre orario di cena. Ci scrive: "Ecco quelli che organizzano eventi per i miliardari. A 500 metri dalla casa di riposo, alle ore 18, che di solito è ora di cena e/o visite devono sparare tecno che nemmeno agli after hour a Rimini!. Ma perché?".