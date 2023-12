Como, sul muro la scritta minacciosa contro il movimento Pro Vita

Una scritta sul muro che non è passata inosservata al consigliere del comune di Como Lorenzo Cantaluppi (Fratelli d’Italia) che nel giorno di Natale invia questa nota che pubblichiamo integralmente:

"In conclusione di questa giornata di Natale, mi trovavo a passare dalla zona di San Giuseppe dove, all’incrocio tra via Salvo d’Acquisto e via Valleggio, ho notato questa scritta estremamente violenta.

“Pro Vita morto non obbietta”, questo quanto capeggiava su un muro, una frase di una violenza incredibile, rivolta evidentemente contro una associazione, Pro Vita e Famiglia, che da sempre si batte per la difesa di Vita e Famiglia, assumendo coraggiosamente spesso posizioni anche scomode.

Su queste tematiche etiche, ognuno di noi ha sicuramente una sua idea, che potrà essere in linea o meno con quanto espresso dalla Onlus, ma non è certamente con questi proclami violenti che si può creare un confronto.

Agli amici di Pro Vita e Famiglia va tutta la mia solidarietà, con la certezza che le forze dell’ordine faranno luce sugli autori di questo attacco, al fine di scongiurare altri atti analoghi se non addirittura più gravi".