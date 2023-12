Como - Modena al Sinigaglia: vietata la vendita dei biglietti ai modenesi

Il prossimo 10 dicembre, lo stadio Sinigaglia di Como sarà la sfida di campionato tra il Como e il Modena. In vista delle tensioni tra le tifoserie nelle passate stagioni, il Comitato di analisi per la Sscurezza delle manifestazioni sportive (CASMS) ha sollevato preoccupazioni significative. In particolare, ha rivolto una richiesta al prefetto di Como, Andrea Polichetti, affinché valuti la possibilità di imporre il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Modena. Tale richiesta è motivata dalle gravi turbative per l'ordine pubblico che si sono verificate durante gli incontri passati tra le due squadre, richiedendo azioni preventive per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento sportivo.

Dopo aver ascoltato il parere del questore, il prefetto di Como ha deciso di adottare la prescrizione richiesta, sottolineando la necessità di tutelare l'ordine pubblico e garantire un ambiente sicuro durante la competizione sportiva. Il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Modena mira a prevenire situazioni di rischio e a preservare la serenità e la regolarità dell'evento.