La partita del Como contro il Modena sui maxi-schermi: come cambia la viabilità

Domenica 5 maggio 2024, i tifosi del Como avranno l'opportunità di seguire la partita contro il Modena attraverso maxischermi posizionati nello stadio "Giuseppe Sinigaglia", grazie all'iniziativa della società calcio Como 1907. Tuttavia, con l'avvicinarsi dell'evento, il Comune di Como ha emesso una serie di provvedimenti per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell'evento sportivo.

Divieti e modifiche alla circolazione in area stadio

- Divieto di circolazione e sosta lungo via Sinigaglia e viale Puecher, Largo Borgonovo, viale Masia (tratto compreso tra p.le Somaini e v.le Rosselli), e p.le Somaini. Tale divieto si estende a tutte le categorie di veicoli, inclusi quelli per persone diversamente abili con specifico contrassegno.

- Doppio senso di circolazione lungo viale Masia, con transito consentito solo ai residenti e autorizzati.

- Divieto di transito e sosta lungo le vie Campo Garibaldi, Adolfo Vacchi e Martinelli, ad eccezione dei veicoli autorizzati per i residenti.

- Interdizione al transito dei pedoni tra l'area dei Giardini e Lago e viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo.

- Divieto di sosta lungo via Recchi e viale Rosselli (posti residenti compresi area via Vacchi) e p.le San Rocchetto.

Divieti e modifiche alla circolazione sul lungolago

- Divieto di circolazione lungo Lungo Lario Trieste e Trento, nel senso direzionale piazza Matteotti intersezione viale Rosselli/Recchi e viceversa.

- Possibilità di percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Torno/Sant'Agostino e via Foscolo, indirizzati verso largo Leopardi.

In presenza di particolari situazioni, ulteriori provvedimenti viabilistici potranno essere imposti a giudizio delle autorità competenti.